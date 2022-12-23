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Бизнесвумен из Нижнего Новгорода украла 1,9 млн руб из бюджета в Ростовской области

Сегодня, 10:05
Фото: donland.ru
Бизнесвумен из Нижнего Новгорода украла 1,9 млн руб из бюджета в Ростовской области
Бизнесвумен из Нижнего Новгорода совершила хищение денег в Ростовской области почти на два миллиона рублей, сообщили в УМВД по региону.

Предпринимательница заключила контракт с Целинским Домом культуры, который хотел купить автоклуб для сельских жителей. В дальнейшем бизнесвумен внесла недостоверную информацию в документы.

Она завысила стоимость оборудования, за счет чего ей удалось украсть из бюджета Ростовской области 1,9 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, в данный момент устанавливаются все обстоятельства.

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Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит до 10 лет заключения. 

Ранее в Ростове-на-Дону осудили юриста по делу о хищении активов АО «Энергия» Хуруджи. 

 

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