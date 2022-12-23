Предпринимательница заключила контракт с Целинским Домом культуры, который хотел купить автоклуб для сельских жителей. В дальнейшем бизнесвумен внесла недостоверную информацию в документы.
Она завысила стоимость оборудования, за счет чего ей удалось украсть из бюджета Ростовской области 1,9 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, в данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит до 10 лет заключения.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили юриста по делу о хищении активов АО «Энергия» Хуруджи.