В июле суд в Таганроге признал Хачунца виновным в краже деталей из самолета Ил-80, который находился на территории авиазавода на обслуживании. Фигурант свою вину не признал, его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и возмещению ущерба на сумму в 2,7 миллиона рублей. Приговор вынесли на основании показаний засекреченного свидетеля и следов ДНК Хачунца, найденных на месте преступления.