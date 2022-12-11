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Суд оставил без изменений приговор за кражу из «самолета Судного дня» в Таганроге

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
Таганрогский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Жоры Хачунца, осужденного за кражу из «самолета Судного дня», сообщил ТАСС.

В июле суд в Таганроге признал Хачунца виновным в краже деталей из самолета Ил-80, который находился на территории авиазавода на обслуживании. Фигурант свою вину не признал,  его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и возмещению ущерба на сумму в 2,7 миллиона рублей. Приговор вынесли на основании показаний засекреченного свидетеля и следов ДНК Хачунца, найденных на месте преступления.

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Это не первая неудачная жалоба осужденного, ранее аналогичное решение вынес Ростовский областной суд.

Ил-80 разработали в конце 1980-х годов, он является воздушным командным пунктом и предназначен для эвакуации высшего военного руководства РФ и управления армией в случае ядерной войны.

 

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