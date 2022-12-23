Газета.ру со ссылкой на СМИ в Китае пишет, что финансовая и военная помощь от Вашингтона может ужесточить конфликт на Украине. Дело в том, что США не собирается прекращать в нем участия.
«Американские политики считают поддержку Украины синонимом сохранения миропорядка, в котором доминирующее положение занимают США. Визит президента Украины в Штаты говорит о готовности продолжать противостояние», — сказано в сообщении.
До этого Глава ДНР Денис Пушилин пожаловался президенту Владимиру Путину на очереди у КПП на границе с Ростовской областью и недостаток МФЦ.