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Вооруженный конфликт у границ Ростовской области может усилиться из-за политики США

Сегодня, 11:44
Фото: Минобороны РФ
Вооруженный конфликт у границ Ростовской области может усилиться из-за политики США
Решение США выделить помощь Украине, по информации СМИ, можно обострить конфликт, в том числе недалеко от Ростовской области.

Газета.ру со ссылкой на СМИ в Китае пишет, что финансовая и военная помощь от Вашингтона может ужесточить конфликт на Украине. Дело в том, что США не собирается прекращать в нем участия.

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«Американские политики считают поддержку Украины синонимом сохранения миропорядка, в котором доминирующее положение занимают США. Визит президента Украины в Штаты говорит о готовности продолжать противостояние», — сказано в сообщении.

До этого Глава ДНР Денис Пушилин пожаловался президенту Владимиру Путину на очереди у КПП на границе с Ростовской областью и недостаток МФЦ.

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