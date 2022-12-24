Осадки в виде мокрого снега и дождя обещают утром и в первой половине дня. Кроме того, в утренние часы на территорию области опустится туман, а дороги будут скользскими из-за гололедицы.
Днем температура воздуха 0…+5 градусов, в южных районах столбик термометра поднимется до +8 градусов. Ветер южного и юго-восточного направления, пять — десять метров в секунду.
В Ростове в субботу без осадков, температура воздуха днем около +3 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Ростове в последние дни декабря и на Новый год.