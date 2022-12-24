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Мокрый снег, туман и гололед: погода в Ростовской области 24 декабря

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
В субботу 24 декабря в Ростовской области ожидается мокрый снег с дождем, туман и гололед, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Осадки в виде мокрого снега и дождя обещают утром и в первой половине дня. Кроме того, в утренние часы на территорию области опустится туман, а дороги будут скользскими из-за гололедицы.

Днем температура воздуха 0…+5 градусов, в южных районах столбик термометра поднимется до +8 градусов. Ветер южного и юго-восточного направления, пять — десять метров в секунду.

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В Ростове в субботу без осадков, температура воздуха днем около +3 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Ростове в последние дни декабря и на Новый год.

 

 

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