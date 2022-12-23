В эти же дни в Ростове ожидается потепление до +5 градусов, которое будет сменяться мокрым снегом с дождем в темное время суток. Синоптики предсказывают, что за выходные должно выпасть примерно три миллиметра осадков, после чего уже на следующей рабочей недели город накроет обильными дождями и снегом.