Согласно данным СК УГМС, в Ростовской области на будущих выходных 24 и 25 декабря ожидается похолодание до -8 градусов, которое будет сопровождаться ветром скоростью до 12 метров секунду, мокрым снегом, гололедицей и образованием густого тумана на донских дорогах. При этом дневная температура будет колебаться от -4 до +8 градусов тепла.
В эти же дни в Ростове ожидается потепление до +5 градусов, которое будет сменяться мокрым снегом с дождем в темное время суток. Синоптики предсказывают, что за выходные должно выпасть примерно три миллиметра осадков, после чего уже на следующей рабочей недели город накроет обильными дождями и снегом.
Ранее власти Ростова отчитались о ходе работ по разработке проекта ливневой канализации.