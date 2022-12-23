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Мокрый снег и гололед ожидается на выходных 24 и 25 декабря в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:03
Фото: donland.ru
Мокрый снег и гололед ожидается на выходных 24 и 25 декабря в Ростове-на-Дону
В Ростове-на- Дону с пятницы по воскресенье жителей Ростовской области ожидают туман, гололедица и мокрый снег, сменяющийся дождем, информацию об этом предоставили синоптики.
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Согласно данным СК УГМС, в Ростовской области на будущих выходных 24 и 25 декабря ожидается похолодание до -8 градусов, которое будет сопровождаться ветром скоростью до 12 метров  секунду, мокрым снегом, гололедицей и образованием густого тумана на донских дорогах. При этом дневная температура будет колебаться от -4 до +8 градусов тепла. 

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В эти же дни в Ростове ожидается потепление до +5 градусов, которое будет сменяться мокрым снегом с дождем в темное время суток. Синоптики предсказывают, что за выходные должно выпасть примерно три миллиметра осадков, после чего уже на следующей рабочей недели город накроет обильными дождями и снегом. 

Ранее власти Ростова отчитались о ходе работ по разработке проекта ливневой канализации. 

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