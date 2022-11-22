Вечером вторника 22 ноября в Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды. Оно продлится до конца завтрашнего дня. Так, ожидаются сильные ливни с грозами. Также в регионе ветер усилится до 20-24 метров в секунду. Помимо этого, в некоторых районах области возможен мокрый снег.
Местных жителей просят быть предельно внимательными в период непогоды. Мокрый снег может спровоцировать гололедицу, а также налипнуть на провода и деревья. Также на дорогах региона может ухудшиться видимость, поэтому водителям следует проявить бдительность и аккуратность во время движения.