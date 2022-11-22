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МЧС предупредило жителей Ростовской области о штормовом ветре и мокром снеге

Сегодня, 10:32
Фото: 49.mchs.gov.ru
Мокрый снег обрушится на Ростовскую область в ближайшие часы
В Ростовской области прогнозируется резкое ухудшение погоды, рассказали в МЧС России по региону.
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Погода

Вечером вторника 22 ноября в Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды. Оно продлится до конца завтрашнего дня. Так, ожидаются сильные ливни с грозами. Также в регионе ветер усилится до 20-24 метров в секунду. Помимо этого, в некоторых районах области возможен мокрый снег.

Местных жителей просят быть предельно внимательными в период непогоды. Мокрый снег может спровоцировать гололедицу, а также налипнуть на провода и деревья. Также на дорогах региона может ухудшиться видимость, поэтому водителям следует проявить бдительность и аккуратность во время движения.

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