Местных жителей просят быть предельно внимательными в период непогоды. Мокрый снег может спровоцировать гололедицу, а также налипнуть на провода и деревья. Также на дорогах региона может ухудшиться видимость, поэтому водителям следует проявить бдительность и аккуратность во время движения.