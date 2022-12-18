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Ростовскую область днем 18 декабря накроют сильные дожди

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
В воскресенье 18 декабря в отдельных районах Ростовской области ожидаются сильные осадки в виде дождей, воздух прогреется до +13 градусов, сообщили синоптики.
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Погода

«Днем местами в Ростовской области отдельные сильные осадки», сказанов сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в воскресенье местами в Ростовской области туман, водителей восточных районов предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за гололедицы.

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Температра воздуха днем 18 декабря +5...+10 градусов, в южных райнах до +13 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный и юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

В Ростове днеми18 декабря воздух прогреется до +9 градусов, кроме того, синоптики обещают небольшой кратковременный дождь. Вероятность осадков 65%. 

Напомним, с 19 декабря в Ростовской области ожидается резкое похолодание сразу на 15 градусов.

 

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