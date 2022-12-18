«Днем местами в Ростовской области отдельные сильные осадки», сказанов сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Утром в воскресенье местами в Ростовской области туман, водителей восточных районов предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за гололедицы.
Температра воздуха днем 18 декабря +5...+10 градусов, в южных райнах до +13 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный и юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.
В Ростове днеми18 декабря воздух прогреется до +9 градусов, кроме того, синоптики обещают небольшой кратковременный дождь. Вероятность осадков 65%.
Напомним, с 19 декабря в Ростовской области ожидается резкое похолодание сразу на 15 градусов.