rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанин лишился более 200 тыс рублей, перейдя по ссылке от незнакомого номера

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону потерял 213 тысяч рублей, перейдя по ссылке из сообщения от незнакомого абонента, сообщили в региональном ГУ МВД.

59-летний мужчина получил сообщение от незнакомого номера, в котором была ссылка. Ростовчанин перешел по ссылке, но никаких действий не заметил. Позже он обнаружил, что с его карты списались все сбережения, а сообщение исчезло.

Ростовчанин обратился в полицию, по факту преступления возбудили уголовное дело.

Телефонные мошенники пострадали от антироссийских санкций
Узнать подробнее

Жителям Ростова напоминают, что переходить по ссылкам в письмах и сообщениях от неизвестных отправителей опасно.

Ранее в Ростове трех предпринимателей приговорили к реальным срокам от 3 до 3,5 года за мошенничество с НДС на 60 миллионов рублей.

 

 

 

Читайте также:
«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в РостовеМошенники придумали новую схему обмана веб-дизайнеровЖитель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие
Подпишитесь
Задержанного в Ростовской области шпиона СБУ завербовали с помощью компьютерной игры
Сегодня, 05:14
В январе пройдет кассация по делу ростовского физрука, осужденного за педофилию
Сегодня, 06:40
Ростовских водителей предупредили о резком ухудшении погоды
Сегодня, 06:05
Первый в России и Европе кенгуру-глэмпинг появится в Ростовской области
Вчера, 18:22
На левом берегу в Ростове построят девять футбольных полей
Вчера, 17:12
Строительство трассы Симферополь — Ростов начнут в январе 2023 года
Вчера, 16:45