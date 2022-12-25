Скандал разразился вокруг таганрогского кафе «Калипсо». Накануне двое участников СВО рассказали, что их не пустили в заведение «из-за дресс-кода». Молодые люди были одеты в военную форму. Ситуация вызвала возмущение в соцсетях, заведение призвали бойкотировать.
Вскоре само кафе выступило с заявлением, в котором объяснило, что военных не пустили из-за отсутствия свободных мест. В тот злополучный вечер в заведении якобы был корпоратив.
В соцсетях ростовчане не поверили объяснению, назвав его «отмазкой»: «Нет! Не верим!
Дешевые отмазки! Для военных всегда можно сделать исключение!», «Отмазки пошли», «Оправдываются», «Некрасиво поступили».
«Зачем врать, когда можно просто извиниться? Закрыть их теперь, а перед этим кучу раз проверить», — пишут разъяренные комментаторы.
Однако многие допустили, что в канун Нового года мест в заведении действительно могло не быть: «Прежде чем занимать чью-то сторону, нужно знать всю ситуацию с разных сторон. Любую информацию можно подать по-разному, чтобы ещё больше разжечь».
Напомним, из-за шквала негативных комментариев кафе закрыло свои социальные сети. Доступ туда сейчас возможен только по приглашению администратора.