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«Закрыть тошниловку»: в Таганроге требуют закрыть кафе, выгнавшее участников СВО

Сегодня, 07:00
Фото: fr.mil.ru

В Таганроге участников СВО в военной форме не пустили в кафе из-за дресс-кода

В Таганроге отказ пускать участников спецоперации в кафе объяснили требованиями дресс-кода, об этом сообщил Telegram-канал «Че по Ростову».

В субботу, 24 декабря, канал поделился видео, на котором неизвестная посетительница кафе по неподтвержденным данным запечатлела двух военнослужащих — участников СВО, облаченных в военную форму. Женщина спросила военных, почему их не пустили в кафе, и мужчина ответил, что причиной стали якобы требования дресс-кода, из-за которых посетителей не пустили на обед в кафе. 

Очевидцы сообщают, что это произошло в кафе «Калипсо», расположенном на улице Адмирала Крюйса, 2/6. По их словам, оба молодых человека были трезвы и вели себя адекватно, просто пришли пообедать, однако не смогли пройти охрану. 

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Происшествие вызвало настоящий гнев у общества, которые сравнили отказ в обслуживании солдат изменой Родине. 

«Странный дресс-код .Вроде есть, а вроде нет. В джинсах и футболках можно, а в камуфляже уже нет», — заметили ростовчане в соцсетях. 

«Всех их на передовую, пускай почувствуют то, что проходят эти ребята, которые жизни свои там оставляют, чтобы люди могли спать спокойно и ходить в это же кафе», — возмутились комментаторы. 

«Закрыть эту тошниловку», — потребовали дончане. 

Из-за шквала негативных комментариев «Калипсо» было вынуждено закрыть свои соцсети, и даже доступ в их группу «ВКонтакте» стал возможен только по приглашению администратора.

Ранее портал RostovGazeta подготовил материал о том, в каких условиях живут и сражаются мобилизованные дончане.   

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