В субботу, 24 декабря, канал поделился видео, на котором неизвестная посетительница кафе по неподтвержденным данным запечатлела двух военнослужащих — участников СВО, облаченных в военную форму. Женщина спросила военных, почему их не пустили в кафе, и мужчина ответил, что причиной стали якобы требования дресс-кода, из-за которых посетителей не пустили на обед в кафе.