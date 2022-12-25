В субботу, 24 декабря, канал поделился видео, на котором неизвестная посетительница кафе по неподтвержденным данным запечатлела двух военнослужащих — участников СВО, облаченных в военную форму. Женщина спросила военных, почему их не пустили в кафе, и мужчина ответил, что причиной стали якобы требования дресс-кода, из-за которых посетителей не пустили на обед в кафе.
Очевидцы сообщают, что это произошло в кафе «Калипсо», расположенном на улице Адмирала Крюйса, 2/6. По их словам, оба молодых человека были трезвы и вели себя адекватно, просто пришли пообедать, однако не смогли пройти охрану.
Происшествие вызвало настоящий гнев у общества, которые сравнили отказ в обслуживании солдат изменой Родине.
«Странный дресс-код .Вроде есть, а вроде нет. В джинсах и футболках можно, а в камуфляже уже нет», — заметили ростовчане в соцсетях.
«Всех их на передовую, пускай почувствуют то, что проходят эти ребята, которые жизни свои там оставляют, чтобы люди могли спать спокойно и ходить в это же кафе», — возмутились комментаторы.
«Закрыть эту тошниловку», — потребовали дончане.
Из-за шквала негативных комментариев «Калипсо» было вынуждено закрыть свои соцсети, и даже доступ в их группу «ВКонтакте» стал возможен только по приглашению администратора.
Ранее портал RostovGazeta подготовил материал о том, в каких условиях живут и сражаются мобилизованные дончане.