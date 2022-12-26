В среднем по стране поздравление Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20%. Сейчас актеры берут около 2,1 тысячи рублей.
Самый большой рост оказался в Красноярске - 33%. Если в прошлом году родители отдавали 1,7 тысячи рублей, то теперь платят 2,2 тысячи.
В Москве аниматоры стали дороже на 28%, они берут 2,8 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону цены на услуги взлетели на 13%.
По информации РБK, причиной роста стоимости является то, что еще больше россиян будут праздновать Новый год дома.
Ранее стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на новогодний стол.