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Услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%

Сегодня, 06:57
Фото: Фролзарт/CC BY SA / wikimedia.org
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожало на 13% за год
В Ростове-на-Дону за год выросла в цене стоимость услуги поздравления детей с Новым годом, говорится в исследовании Tinkoff Data.

В среднем по стране поздравление Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20%. Сейчас актеры берут около 2,1 тысячи рублей. 

Самый большой рост оказался в Красноярске - 33%. Если в прошлом году родители отдавали 1,7 тысячи рублей, то теперь платят 2,2 тысячи. 

Стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на новогодний стол
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В Москве аниматоры стали дороже на 28%, они берут 2,8 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону цены на услуги взлетели на 13%.

По информации РБK, причиной роста стоимости является то, что еще больше россиян будут праздновать Новый год дома. 

Ранее стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на новогодний стол. 

 

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#Илья Протвинов#Новый год#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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