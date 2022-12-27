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Ростовчане обожают селедку под шубой больше, чем оливье

Сегодня, 07:54
Фото: Янби/CC BY SA / wikimedia.org
Назван самый популярный новогодний салат у жителей Ростова-на-Дону
Салат селедка под шубой обогнал по популярности оливье в Ростове-на-Дону, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитику «Яндекса».

Эксперты на основании поисковых запросов выявили самые популярные у ростовчан новогодние салаты. Первое место заняла селедка под шубой, она сумела оставить на втором месте салат оливье. Однако аналитики отмечают, что это можно объяснить укоренением в памяти ростовчан знаменитого блюда — они и так знают его рецепт, поэтому нет надобности искать его в сети.

Также в пятерку лидеров попали такие салаты как цезарь, крабовый и мимоза.

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Аналитики рассказали, что в разных регионах России рецепт салата оливье особенный. В Ростове, например, его чаще всего делают с колбасой или курицей. В других регионах при приготовлении используют говядину, креветку или семгу.

Ранее RostovGazeta выяснила, какой салат выгодней готовить жителям Ростова-на-Дону. селедка под шубой и здесь опередила оливье. Приготовить этот салат горожанам выйдет дешевле из-за падения цен на морковь, селедку и лук.

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