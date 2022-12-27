Эксперты на основании поисковых запросов выявили самые популярные у ростовчан новогодние салаты. Первое место заняла селедка под шубой, она сумела оставить на втором месте салат оливье. Однако аналитики отмечают, что это можно объяснить укоренением в памяти ростовчан знаменитого блюда — они и так знают его рецепт, поэтому нет надобности искать его в сети.
Также в пятерку лидеров попали такие салаты как цезарь, крабовый и мимоза.
Аналитики рассказали, что в разных регионах России рецепт салата оливье особенный. В Ростове, например, его чаще всего делают с колбасой или курицей. В других регионах при приготовлении используют говядину, креветку или семгу.
Ранее RostovGazeta выяснила, какой салат выгодней готовить жителям Ростова-на-Дону. селедка под шубой и здесь опередила оливье. Приготовить этот салат горожанам выйдет дешевле из-за падения цен на морковь, селедку и лук.