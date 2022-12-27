Эксперты на основании поисковых запросов выявили самые популярные у ростовчан новогодние салаты. Первое место заняла селедка под шубой, она сумела оставить на втором месте салат оливье. Однако аналитики отмечают, что это можно объяснить укоренением в памяти ростовчан знаменитого блюда — они и так знают его рецепт, поэтому нет надобности искать его в сети.