Как рассказала Анастасия, предновогодний период традиционно один из самых прибыльных для секс-шопов.
«Сейчас многие клиенты приходят и прямо спрашивают, что из ассортимента подойдет в качестве подарка. Причем подобные подарки выбирают не только вторым половинкам, но друзьям и был случай даже начальнику», - говорит собеседница RostovGazeta.
Она отмечает, что самыми популярными подарками на новый год «для взрослых» стали эротическое белье, стилизованное под костюм Деда Мороза или Снегурочки, секс-игрушки из люкс-сегмента и адвент-календари с эротическими заданиями.
«По сравнению с осенью, спрос у нас в декабре вырос на 25%», - подсчитала продавец.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове посетитель секс-шопа украл два вибратора на 25 тысяч рублей.