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Выручка в секс-шопах в Ростове-на-Дону подскочила на 25% перед Новым годом

Сегодня, 07:42
Фото: https://ru.freepik.com/
Жители Ростова готовятся положить под елку вторым половинкам секс-игрушки и эротические костюмы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала сотрудница одного из ростовских секс-шопов Анастасия Шеина (фамилия героини изменена по ее просьбе).

Как рассказала Анастасия, предновогодний период традиционно один из самых прибыльных для секс-шопов.

«Сейчас многие клиенты приходят и прямо спрашивают, что из ассортимента подойдет в качестве подарка. Причем подобные подарки выбирают не только вторым половинкам, но друзьям и был случай даже начальнику», - говорит собеседница RostovGazeta.

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Она отмечает, что самыми популярными подарками на новый год «для взрослых» стали эротическое белье, стилизованное под костюм Деда Мороза или Снегурочки, секс-игрушки из люкс-сегмента и адвент-календари с эротическими заданиями.

«По сравнению с осенью, спрос у нас в декабре вырос на 25%», - подсчитала продавец.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове посетитель секс-шопа украл два вибратора на 25 тысяч рублей.

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