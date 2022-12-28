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На нанесение дорожной разметки в Ростове потратят почти 447 миллионов рублей

Сегодня, 09:18
Фото: rostov-gorod.ru
На нанесение дорожной разметки в Ростове потратят почти 447 миллионов рублей
С 2023 по 2025 года на нанесение дорожной разметки власти Ростова планируют выделить 446,9 миллионов рублей, следует из информации, размещенной на сайте государственных закупок.

Департамент автомобильных дорог Ростова составил план-график дорожных работ и услуг на 2023–2025 года. Среди них фигурируют работы по нанесению дорожной разметки и установке технических средств организации дорожного движения.

На этот пункт плана-графика власти Ростова выделили 446,9 миллионов рублей. На 2023 год предусмотрена наименьшая сумма — 52,9 миллионов. На 2024 и 2025 года выделено по 197 миллионов рублей.

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Тип торгов еще не определен. Всего же на трехгодовой план-график выделено 866,1 миллионов рублей. Помимо дорожной разметки, власти Ростова потратят деньги на выполнение работ по проектной документации, содержание подземных переходов, установку светофоров и другое.

Ранее бюджет Ростова-на-Дону на 2023 год принят в городской Думе.

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