Департамент автомобильных дорог Ростова составил план-график дорожных работ и услуг на 2023–2025 года. Среди них фигурируют работы по нанесению дорожной разметки и установке технических средств организации дорожного движения.
На этот пункт плана-графика власти Ростова выделили 446,9 миллионов рублей. На 2023 год предусмотрена наименьшая сумма — 52,9 миллионов. На 2024 и 2025 года выделено по 197 миллионов рублей.
Тип торгов еще не определен. Всего же на трехгодовой план-график выделено 866,1 миллионов рублей. Помимо дорожной разметки, власти Ростова потратят деньги на выполнение работ по проектной документации, содержание подземных переходов, установку светофоров и другое.
Ранее бюджет Ростова-на-Дону на 2023 год принят в городской Думе.