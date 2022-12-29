rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава донского Минздрава Кобзев нашел виноватых в скандале с выплатами медсестрам

Сегодня, 12:46
Фото: 32.mchs.gov.ru
Министр здравоохранения Ростовской области прокомментировал возмущения медработников об отсутствии обещанных выплат, пишут СМИ.

На днях медсестры ЦГБ Каменка Ростовской области пожаловались на маленькие предновогодние выплаты. Они заявили, что врачи в медучреждении получили от правительства Ростовской области до 100 тысяч рублей, санитарки — до 80 тысяч рублей, а медсестрам заплатили не больше 10 тысяч рублей. Медработницы утверждают, что трудились не меньше своих коллег.

Старшая медсестра в ответ на возмущения заявила, что медсестры якобы не выполнили некую дорожную карту, о которой ранее не сообщалось. Однако ее удалось выполнить санитаркам, которых почти в 10 раз меньше. Главврач ЦГБ ситуацию с пропавшими выплатами предпочел не комментировать.

Зарплата медиков в Ростовской области оказалась меньше 28 тысяч рублей
Узнать подробнее

Однако не остался в стороне министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. Он объяснил, что деньги, о которых идет речь, это не премия и не стимулирующая выплата, а целевая субсидия от государства, выделенная для выравнивания зарплат медперсонала.

Глава Минздрава Ростовской области нашел виноватых в скандале с выплатами медсестрам. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев объяснил, что эти деньги - целевая субсидия от государства, выделенная для выравнивания зарплат медперсонала.
Фото: donland.ru

По словам Кобзева, разница зарплат у врачей и медсестер небольшая, поэтому они и получили меньше всех. У санитарок и врачей, наоборот, большой разрыв в оплате труда, поэтому их субсидия оказалось значительной.

Donnews приводит слова министра о том, что виновником скандала, по всей видимости, является главврач ЦГБ Каменка. Кобзец полагает, что если руководитель неправильно разъясняет порядок субсидий, то затем вспыхивают подобные возмущения его сотрудников.

Ранее Юрий Кобзев анонсировал рост зарплат медиков в Ростовской области в 2023 году.

Читайте также:
На повышение зарплат медикам Ростовская область получит 1,37 млрд рублей в 2022 году«Крик души»: медик из больницы в Ростовской области высказался о реальных доходахМедикам скорой помощи в Ростове прибавят по 20 тыс рублей к зарплате в 2022 году
#Новости#Общество#Ростовская область#Здравоохранение#Алина Заярная
Подпишитесь
Ростовский летчик Ярошенко возненавидел Coca-Cola после 12 лет в тюрьме США
Сегодня, 07:34
Ростовчанам рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках
Сегодня, 08:37
Все мобилизованные из Ростовской области временно не смогут лечиться по полисам ОМС
Сегодня, 08:06
Стало известно, как будут работать больницы в Ростове в новогодние праздники
Сегодня, 08:24
Урбанистам запретили поднимать неудобную тему о старых трамваях в Ростове
Сегодня, 09:30
Гадалка предсказала климатические изменения в Ростове и новых людей во власти
Сегодня, 06:13