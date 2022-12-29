На днях медсестры ЦГБ Каменка Ростовской области пожаловались на маленькие предновогодние выплаты. Они заявили, что врачи в медучреждении получили от правительства Ростовской области до 100 тысяч рублей, санитарки — до 80 тысяч рублей, а медсестрам заплатили не больше 10 тысяч рублей. Медработницы утверждают, что трудились не меньше своих коллег.