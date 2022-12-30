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В Таганроге задержали контрактника из Читы, подозреваемого в изнасиловании школьницы

Сегодня, 14:07
Фото: unsplash.com
Участника спецоперации обвиняют в изнасиловании школьницы в Ростовской области
Военнослужащий из Читы подозревается в изнасиловании 17-летней жительницы Ростовской области, сообщают СМИ.

В Таганроге по подозрению в изнасиловании задержан 19-летний военнослужащий-контрактник. По версии следствия, на днях он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней местной жительницы.

Источник 161.ру сообщает, что молодой человек является уроженцем Читы. В этом году он подписал контракт на службу в армии до 2025 года. Вскоре после этого он отправился водителем в зону спецоперации. Когда началась ротация, военнослужащий поехал в Таганрог. Там на даче у общих знакомых он и совершил насилие над школьницей. Заявление в полицию на него написали родственники девочки.

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В Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области и в главном следственном управлении СК по Южному военному округу комментировать ситуацию пока отказались. Таким образом, официальных подробностей о деле пока не поступало. Информация будет уточняться.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, избившего и изнасиловавшего женщину на пляже.

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#Алина Заярная#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Таганрог#Изнасилование#Происшествие#Преступность
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