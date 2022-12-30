В Таганроге по подозрению в изнасиловании задержан 19-летний военнослужащий-контрактник. По версии следствия, на днях он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней местной жительницы.
Источник 161.ру сообщает, что молодой человек является уроженцем Читы. В этом году он подписал контракт на службу в армии до 2025 года. Вскоре после этого он отправился водителем в зону спецоперации. Когда началась ротация, военнослужащий поехал в Таганрог. Там на даче у общих знакомых он и совершил насилие над школьницей. Заявление в полицию на него написали родственники девочки.
В Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области и в главном следственном управлении СК по Южному военному округу комментировать ситуацию пока отказались. Таким образом, официальных подробностей о деле пока не поступало. Информация будет уточняться.
Ранее в Ростовской области осудили мужчину, избившего и изнасиловавшего женщину на пляже.