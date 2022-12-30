Источник 161.ру сообщает, что молодой человек является уроженцем Читы. В этом году он подписал контракт на службу в армии до 2025 года. Вскоре после этого он отправился водителем в зону спецоперации. Когда началась ротация, военнослужащий поехал в Таганрог. Там на даче у общих знакомых он и совершил насилие над школьницей. Заявление в полицию на него написали родственники девочки.