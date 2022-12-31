В конце XIX века Ростов-на-Дону был процветающим южным городом предпринимателей и выходцев из купеческих семей, заинтересованных не только в приумножении своего капитала, но и рациональных приобретениях — объектах престижной недвижимости. В начале XX века Ростов активно рос, раздвигая границы от реки Дон и старых улиц — Большого проспекта (ныне Ворошиловский проспект) и Таганрогского (Буденновского) проспекта, Большой и Малой Садовых, Почтовой улиц, а также Никольского переулка.
Толчком для этого стала застройка северной окраины города. Трудно представить, но еще в 1870 году улица Кузнецкая (Пушкинская) была вечно заболочена, а сразу за ней к северу начиналась донская степь. Началом изменений стала деятельность фабриканта Якова Кушнарёва, который построил в 80-х годах XIX века фабрику и городской клуб, а также инициировал высадку деревьев для создания бульвара. Благоустройство улицы, установка электрического освещения сделала улицу местом притяжения для «старых» денег — купцов и аристократии, которые строили здесь свои особняки и доходные дома.
Одним из самых живописных зданий города является именно доходный дом Василия Кушнарева — старшего брата фабриканта Якова. Этот памятник архитектуры был построен в начале XX века и сохранил стилевые решения того времени, несмотря на разрушения дома в годы Великой Отечественной войны.
Само строение имеет всего два этажа, его фасад богато украшен византийскими колоннами, розетками, восточными и растительными орнаментами.
Согласно открытым данным, в настоящий момент здесь находится штаб Южного Военного округа.
В постановлении правительства об охране ОКН этот дом, построенный в готическом стиле, упоминается «Доходный дом А. П. Ливус», однако в народе он больше известен как дом Александра Лаща.
Лащ был главным инженером путей сообщения и выступал подрядчиком строительства нескольких значимых дорог, что позволило ему открыть не только контору на улице Большой Садовой, но и построить доходный дом на Пушкинской.
Строение имеет четыре этажа, и каждый его этаж заметно отличается от предыдущего — например, на первом этаже для отделки фасада используется замковый камень, на втором — эркеры и окна с рамой, напоминающей крышу греческих храмов, на третьем этаже — меняется сама форма окон, и они становятся полукруглыми, а на четвертом этаже появляются декоративные колонны с коринфским ордером и поясом растительного орнамента, на мансарде же есть крошечные слуховые окошки с готическими раскреповками.
Дом был построен в 1910-х годах, его помещения сдавались в аренду. Сейчас это обычный жилой дом.
Как и все южане, ростовские предприниматели начала XX века, были уверены, что лепнины и декора много не бывает. Так считал и кондитерский магнат, член городской управы и председатель совета городского Общества взаимного кредита Владимир Чириков, который заказал у архитектора Леонида Эберга нынешнее здание отдела полиции № 4, Южной оперативной таможни, уголовно-исполнительной инспекции и бюро несчастных случаев.
Это колоссальное здание, построенное в 1913 году и ставшее предметом спора между исполнителем и заказчиком, долгое время являлось самым впечатляющим зданием города — здесь одновременно появилось электричество, водяное отопление, телефонная связь и даже лифт, который связывал жилые этажи с магазинами на первом этаже и собственным садом на крыше. До сих пор фасад украшен эркерами, колоннами, против которых протестовал Эберг, а также растительными орнаментами, маскаронами на третьем и четвертом этаже, цветами и человекоподобной скульптурой над главной аркой, однако античные статуи и римская надпись года постройки здания оказались утрачены после Октябрьской революции.
Раз мы уже заговорили о любви южан к декору, то стоит вспомнить и о любви к соревнованиям.
Сейчас мимо здания на перекрестке Большой Садовой с Ворошиловским проспектом проходят тысячи людей ежедневно, но вряд ли они знают, что, согласно городским легендам, когда-то на этом перекрестке разгорелось жаркое противостояние между конезаводчиком Карапетом Черновым и шерстянщиком Гавриилом Мелконовым-Езековым.
Якобы в конце XIX века купцы поспорили между собой, кто богаче, да так загорелись этим спором, что выкупили два участка друг напротив друга и начали строить дома. И все бы хорошо, но армяне были известны не только своей деловой хваткой, не и прижимистостью.
По городской легенде, оба обратились к одному и тому же архитектору, который, не долго думая, стал строить им дома-близнецы, добавляя по этажу каждый раз, как купцы возвращались к предмету своего спора.
Так дома выросли до пяти этажей, однако купол дома оппонента оказался выше — и Чернов приказал надстроить на крыше колонны на подпорках, что позволило ему выиграть спор, хоть и не самым честным путем.
В отличие от своего соседа, здание Доходного дома Чернова смогло пережить и революцию, и национализацию, и Великую Отечественную войну, понеся при этом серьезные потери.
В 1950-х годах строение восстановили без колонн, и по сегодняшний день на фасаде можно увидеть скульптуры кариатид, маскароны львов, узоры из звезд, лавровых ветвей, меандр, растительные орнаменты, а также медальоны с восьмиконечными звездами и многочисленные колонны и полуколонны.
Еще одним поразительным памятником архитектуры можно назвать доходный дом Токарева, построенный в 1905 году и объединяющий в себе стили неорококо, необарокко и неоклассицизм.
Ростовский купец и владелец спиртоводочного завода Николай Токарев не поскупился на богатое украшение дома, благодаря чему фасад декорирован эркерами, лепниной, гирляндами и даже скульптурой Гигеи — дочери греческого врача Асклепия.
В прошлом в доме размещались бакалейная лавка, Русское театральное общество, магазин «Масло-Сыр», а также аптечный склад и городская больница. Кроме того, когда-то в стенах дома гостила баронесса Спенсер-Черчилль, супруга знаменитого премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Сейчас в ОКН расположена поликлиника.
Это маленькое здание находится в старом историческом центре Ростова — на улице Ульяновской, где по сей день проживают еврейская и старообрядческая общины.
Дом был построен мещанином Степаном Акимовым в конце XIX — начале XX века и скорее напоминает кукольный домик, чем настоящее здание. Парадная часть фасада украшена маскаронами богини Афродиты и морскими раковинами, которые позволяют идентифицировать персонажа греческой мифологии, а также растительными орнаментами, колоннами, медальонами с инициалами владельца и вазонами с цветами.
Еще в 2018 году этот дом был коммунальным, однако если жильцы позволяли гостям войти в него, то можно было найти, по словам собственницы, бальную комнату с сохранившимся лепным цветным потолком.
Сейчас здание остро нуждается в реставрации и разрушается день ото дня. А в начале текущего года общественники сообщали, что дом был разграблен.
Редакция RostovGazeta не раз рассказывала о «Доме с ангелами», который в 2025 году откроет для посетителей двери в качестве музеи истории Ростова-на-Дону.
Тем не менее, мы не могли не упомянуть здание, которое, несмотря на аварийное состояние, является одним из самых эффектных и культурно-значимых зданий города. В разные периоды это здание стало приютом для знаменитых юристов, врачей, адвокатов и инженеров, а также попало на страницы романа «Двенадцать стульев».
Дом был построен в 1899 году в стиле эклектика, его создателем стал старший городской архитектор Николай Дорошенко, который успешно занимался строительством домов и особняков богатейших людей Ростова. Это отразилось и во внешнем облике дома — фасад украшен масками львов, скульптурами ангелов, колоннами и гирляндами. Сейчас он проходит процедуру реставрации.