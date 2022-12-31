Это колоссальное здание, построенное в 1913 году и ставшее предметом спора между исполнителем и заказчиком, долгое время являлось самым впечатляющим зданием города — здесь одновременно появилось электричество, водяное отопление, телефонная связь и даже лифт, который связывал жилые этажи с магазинами на первом этаже и собственным садом на крыше. До сих пор фасад украшен эркерами, колоннами, против которых протестовал Эберг, а также растительными орнаментами, маскаронами на третьем и четвертом этаже, цветами и человекоподобной скульптурой над главной аркой, однако античные статуи и римская надпись года постройки здания оказались утрачены после Октябрьской революции.