Posted 1 января 08:45
Published 1 января 08:45
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Спецоперация началась с 24 февраля, но этому предшествовала массовая эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Ростовскую область. Причиной стала информация о намерении Украины совершить нападение на эти территории. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Ход боевых действий показал, что противник готовился к широкомасштабной войне против Донбасса и России. Украина планировала нападение с поддержкой НАТО.
Киевский режим заявлял о планах создать ядерное оружие, но сейчас эти угрозы удалось нейтрализовать. В целом стало понятно, что Запад не собирался решать украинский кризис дипломатическим путем. А это говорит о том, что решение о начале СВО было правильным и своевременным.
В данный момент у РФ есть возможности и силы, чтобы не допустить разделения русского народа.