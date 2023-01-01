Чтобы избежать тяжелого похмелья, алкоголь нужно употреблять с большим количеством жидкости. Это не обязательно должна быть вода, уточняет эндокринолог Ольга Михалева изданию ФАН. Подойдут также чаи, морсы, минеральная вода.
Дело в том, что жидкость помогает быстрее выводиться из организма алкоголю и продуктам его деградации.
Также Михалева напомнила, что спиртное не стоит употреблять на голодный желудок. Перед первым тостом лучше съесть блюдо, богатой клетчаткой, а также мясо, рыбу или яйца.
На выраженность похмелья может влиять и качество употребляемого алкоголя. Лучше отдавать приоритет дорогим и качественным напиткам.