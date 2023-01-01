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Ростовчанам рассказали, как спастись от новогоднего похмелья

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
Чтобы избежать новогоднего похмелья, ростовчанам нужно пить много жидкости, напомнила врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Чтобы избежать тяжелого похмелья, алкоголь нужно употреблять с большим количеством жидкости. Это не обязательно должна быть вода, уточняет эндокринолог Ольга Михалева изданию ФАН. Подойдут также чаи, морсы, минеральная вода.

Дело в том, что жидкость помогает быстрее выводиться из организма алкоголю и продуктам его деградации.

Также Михалева напомнила, что спиртное не стоит употреблять на голодный желудок. Перед первым тостом лучше съесть блюдо, богатой клетчаткой, а также мясо, рыбу или яйца.

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На выраженность похмелья может влиять и качество употребляемого алкоголя. Лучше отдавать приоритет дорогим и качественным напиткам.

Ранее нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания на новогодних праздниках. 
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