Для того, чтобы новогоднее застолье не обернулось неприятными последствиями для организма, нутрициолог рекомендует заранее подготовиться к празднованию.
«До Нового года необходимо исключить все жесткие диеты. Не забывать пить в сутки свою норму воды. И обязательно, за день до празднования надо хорошо выспаться», - отмечает Анна Инглассес.
По словам экспертов, именно хороший сон не позволит человеку переесть на Новый год.
«Будем откровенны — предновогодняя подготовка сильно выматывает. В итоге, к ночи, мы получаем уставший организм, который требует еды больше нормы для того, чтобы повысить уровень энергии», - объясняет собеседница.
Кроме того, специалист рекомендует не сидеть всю ночь за столом.
«Танцы и другие активные развлечения позволят не только хорошо провести время, но будут отвлекать от еды», - резюмирует спикер.
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