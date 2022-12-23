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Нутрициолог рассказала, как подготовиться к новогоднему застолью в Ростове

Сегодня, 03:32
Фото: unsplash.com
как подготовиться к новогоднему застолью в Ростове
Проблема новогоднего застолья заключается в переедании, что чревато стрессом для организма. Однако этого можно избежать, если к Новому году подготовиться заранее, сообщила RostovGazeta нутрициолог из Ростова Анна Инглассес.

Для того, чтобы новогоднее застолье не обернулось неприятными последствиями для организма, нутрициолог рекомендует заранее подготовиться к празднованию.

«До Нового года необходимо исключить все жесткие диеты. Не забывать пить в сутки свою норму воды. И обязательно, за день до празднования надо хорошо выспаться», - отмечает Анна Инглассес.

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По словам экспертов, именно хороший сон не позволит человеку переесть на Новый год.

«Будем откровенны — предновогодняя подготовка сильно выматывает. В итоге, к ночи, мы получаем уставший организм, который требует еды больше нормы для того, чтобы повысить уровень энергии», - объясняет собеседница. 

Кроме того, специалист рекомендует не сидеть всю ночь за столом.

«Танцы и другие активные развлечения позволят не только хорошо провести время, но будут отвлекать от еды», - резюмирует спикер.

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