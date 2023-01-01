На видео позади главы государства стоят три ряда военнослужащих. В социальных сетях предположили, что это не действующие военные, а якобы сотрудники ФСО. Больше всего пересудов было связано с военнослужащей, стоящей по правое плечо от президента. Некоторые пользователи нашли в ней схожесть с другими женщинами, которые часто попадают в один кадр с президентом.