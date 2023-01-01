Новогоднее обращение к россиянам президента Владимира Путина на этот раз было нестандартным. Записывали его не в Кремле, а в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
На видео позади главы государства стоят три ряда военнослужащих. В социальных сетях предположили, что это не действующие военные, а якобы сотрудники ФСО. Больше всего пересудов было связано с военнослужащей, стоящей по правое плечо от президента. Некоторые пользователи нашли в ней схожесть с другими женщинами, которые часто попадают в один кадр с президентом.
Военкор Александр Коц написал «Комсомольской правде», что на самом деле позади президента стояла гвардии капитан Анна Сидоренко. Из рук президента она получила Орден Мужества. Участвую в спецоперации, она на себе выносила раненых солдат. В ФСО же Сидоренко не служила ни дня. Так же он обрушился на людей, которые распускают подобные непроверенные слухи.
Напомним, в своем новогоднем обращении Путин подвел предварительные итоги спецоперации и поблагодарил россиян за проявленные мужество и терпение.