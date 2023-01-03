Согласно данным портала ТАСС, недавно премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил программу, благодаря которой жители Ростовской области и других субъектов России будут получать качественную и специализированную медицинскую помощь.
Помимо стандартного объема процедур, в документе указаны мероприятия по борьбе с сахарным диабетом, вирусным гепатитом и медицинская реабилитация и другие значимые направления развития системы здравоохранения.
Напомним, в конце декабря глава федерального Роспотребнадзора сообщила о значительном сокращении количества обращений к врачу из-за коронавируса и гриппа.