Напомним, что около 10 вечера жители нескольких районов Ростова и окрестных населенных пунктов услышали мощные хлопки и увидели в небе яркие вспышки. Очевидцы предположили, что система ПВО сбила неизвестный объект над городом. Местные жители также стали демонстрировать в соцсетях видео произошедшего.
Кроме того, люди показали на снимках кусочки оплавленного металла которые якобы упали на их дома.
Губернатор Василий Голубев поспешил успокоить население. «Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», написал он в своем телеграм-канале.