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Губернатор Голубев прокомментировал хлопки в небе над Ростовом 3 января

Сегодня, 21:18
Фото: Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Голубев прокомментировал хлопки в небе над Ростовом 3 января
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент, произошедший в Ростове 3 января.

Напомним, что около 10 вечера жители нескольких районов Ростова и окрестных населенных пунктов услышали мощные хлопки и увидели в небе яркие вспышки. Очевидцы предположили, что система ПВО сбила неизвестный объект над городом. Местные жители также стали демонстрировать в соцсетях видео произошедшего.

Кроме того, люди показали на снимках кусочки оплавленного металла которые якобы упали на их дома.

 

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Губернатор Василий Голубев поспешил успокоить население. «Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», написал он в своем телеграм-канале.

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