Напомним, что около 10 вечера жители нескольких районов Ростова и окрестных населенных пунктов услышали мощные хлопки и увидели в небе яркие вспышки. Очевидцы предположили, что система ПВО сбила неизвестный объект над городом. Местные жители также стали демонстрировать в соцсетях видео произошедшего.