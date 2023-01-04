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Стали известны подробности о срабатывании систем ПВО над Ростовом 3 января

Сегодня, 08:59
Фото: syria.mil.ru
В Ростове рассказали, что накануне вечером 3 января в небе ликвидировали шарообразный неопознанный объект, комментарий предоставил донской губернатор Василий Голубев.

Напомним, 3 января в соцсетях  стали появляться фото и видеозаписи объекта, замеченного в небе над Ростовом и населенными пунктами Мясниковского района. 

Губернатор Голубев подтвердил работу ПВО в небе над Ростовской областью 3 января
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В итоге на следующий день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что заснятое явление, сопровождаемое громким звуком взрыва, оказалось неизвестным объектом в форме шара, сбитым системами ПВО в семи километрах от села Султан-Салы. 

Сейчас небо над регионом защищают средствами ПВО, также задействованы службы безопасности. Поводов для паники нет. 

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