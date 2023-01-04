Напомним, 3 января в соцсетях стали появляться фото и видеозаписи объекта, замеченного в небе над Ростовом и населенными пунктами Мясниковского района.
В итоге на следующий день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что заснятое явление, сопровождаемое громким звуком взрыва, оказалось неизвестным объектом в форме шара, сбитым системами ПВО в семи километрах от села Султан-Салы.
Сейчас небо над регионом защищают средствами ПВО, также задействованы службы безопасности. Поводов для паники нет.