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Что за звук услышали жители в небе над Ростовом 3 января: видео и версии события

Сегодня, 07:32
Фото: rostovgazeta.ru
Что за звук услышали жители в небе над Ростовом 3 января: видео и версии события

В Ростове-на-Дону собрали видео вспышки и хлопка в небе вечером 3 января

Местные власти до сих пор не представили официальную версию того, что произошло в небе над Ростовом 3 января, версии и видео события продолжают появляться в соцсетях.

Напомним, в минувший вторник,  3 января, поздним вечером в небе раздался мощный хлопок, который вызвал волну беспокойства у ростовчан. В соцсетях немедленно стали появляться фото и видео инцидента, как неизвестный объект на фоне ночного неба прочертил дугу, после чего вспыхнул красно-оранжевым светом и исчез. 

На камеру засняли вспышку к северу от Ростова-на-Дону 3 января
Видео: Ростов Главный

Позднее военкор Руденко сообщил в соцсетях, что в небе над Ростовом были сбиты несколько неизвестных объектов, видеоподтверждение он также опубликовал в своих аккаунтах. 

Видео: Военкор Андрей Руденко

После такой вспышки общественного интереса власти Ростовской области не смогли остаться в стороне, и один за другим к общественности и журналистам обратился замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин и губернатор Василий Голубев. Оба сообщили, что правительство и специальные службы разбираются в произошедшем, а потому поводов для паники нет

Губернатор Голубев прокомментировал хлопки в небе над Ростовом 3 января
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Тем временем, жители Ростовской области сообщают, что взрывы неизвестного происхождения было слышно как минимум в шести населенных пунктах в радиусе 30 километров вокруг Ростова.

Официальной информации о произошедшем не поступало Данные уточняются.

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