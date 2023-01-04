Напомним, в минувший вторник, 3 января, поздним вечером в небе раздался мощный хлопок, который вызвал волну беспокойства у ростовчан. В соцсетях немедленно стали появляться фото и видео инцидента, как неизвестный объект на фоне ночного неба прочертил дугу, после чего вспыхнул красно-оранжевым светом и исчез.
Позднее военкор Руденко сообщил в соцсетях, что в небе над Ростовом были сбиты несколько неизвестных объектов, видеоподтверждение он также опубликовал в своих аккаунтах.
После такой вспышки общественного интереса власти Ростовской области не смогли остаться в стороне, и один за другим к общественности и журналистам обратился замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин и губернатор Василий Голубев. Оба сообщили, что правительство и специальные службы разбираются в произошедшем, а потому поводов для паники нет.
Тем временем, жители Ростовской области сообщают, что взрывы неизвестного происхождения было слышно как минимум в шести населенных пунктах в радиусе 30 километров вокруг Ростова.
Официальной информации о произошедшем не поступало Данные уточняются.