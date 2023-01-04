После такой вспышки общественного интереса власти Ростовской области не смогли остаться в стороне, и один за другим к общественности и журналистам обратился замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин и губернатор Василий Голубев. Оба сообщили, что правительство и специальные службы разбираются в произошедшем, а потому поводов для паники нет.