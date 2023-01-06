Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что якобы был сбит беспилотник в регионе. Говорилось, что это принадлежащий Украине разведчик "Шарк".
Официальных сведений об этом не было, вся информация уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны спецслужб Украины.
1Rnd получило комментарий от региональных властей. Они заявили, что у них таких данных нет.
В полиции изданию также ответили, что информация к ним не поступала.
Ранее ростовчане назвали логичным запрет на полеты беспилотников с 22 декабря.