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Донские власти отреагировали на информацию про появление украинского дрона под Аксаем

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI

Власти в Ростовской области прокомментировали информацию о сбитом украинском БПЛА

В Ростовской области, по информации СМИ, у властей не появлялось данных о якобы сбитом украинском дроне рядом с Аксаем.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что якобы был сбит беспилотник в регионе. Говорилось, что это принадлежащий Украине разведчик "Шарк".

Официальных сведений об этом не было, вся информация уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны спецслужб Украины.

В Ростовской области заявили о сбитом украинском беспилотнике
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1Rnd получило комментарий от региональных властей. Они заявили, что у них таких данных нет.

В полиции изданию также ответили, что информация к ним не поступала.

Ранее ростовчане назвали логичным запрет на полеты беспилотников с 22 декабря.

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