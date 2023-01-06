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Стали известны подробности информации о сбитом под Аксаем украинском беспилотнике

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI
В Ростовской области недалеко от Аксая удалось сбить принадлежащий Украине беспилотник, заявляет Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.».

Канал пишет, что в полете сбили украинский разведчик «Шарк». Какая у него была миссия, остается только догадываться.

Официально эту информацию никто не подтвердил, поэтому не исключено, что это могут быть провокации украинских спецслужб. Власти региона рассказали изданию 1Rnd, что сведения о сбитом беспилотнике им не поступали.

В Ростовской области заявили о сбитом украинском беспилотнике
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Ранее в Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

Кроме того, в регионе введены ограничения на движение грузовиков.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
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