Канал пишет, что в полете сбили украинский разведчик «Шарк». Какая у него была миссия, остается только догадываться.
Официально эту информацию никто не подтвердил, поэтому не исключено, что это могут быть провокации украинских спецслужб. Власти региона рассказали изданию 1Rnd, что сведения о сбитом беспилотнике им не поступали.
Ранее в Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, в регионе введены ограничения на движение грузовиков.