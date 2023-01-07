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Ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество

Сегодня, 11:48
Фото: rostovgazeta.ru
Несколько человек попытались пронести на службу в Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы алкогольные напитки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовчанка Наталья Матвеева.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января богослужения провели в 56 храмах Ростовской области. Рядом с Ростовским кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы установили посты охраны и металлодетекторные рамки.

«При мне у двух парней отобрали бутылки с алкоголем, они уже открытые у них были. Как можно в храм пьяным приходить», - возмущается ростовчанка Наталья Матвеева.

Тысячи верующих встретили Рождество в храмах Ростовской области в ночь на 7 января
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Прихожанка собора Алена, которая попросила не называть ее фамилии, добавила, что во время службы ее отвлекал запах перегара от стоявшего позади мужчины.

По словам Натальи, молодые люди, у которых отобрали алкоголь, вели себя шумно и не сразу захотели оставить бутылки на пропускном пункте.

Ранее RostovGazeta писала о том, как ростовчанам спастись от новогоднего похмелья.

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