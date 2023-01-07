В рождественскую ночь с 6 на 7 января богослужения провели в 56 храмах Ростовской области. Рядом с Ростовским кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы установили посты охраны и металлодетекторные рамки.
«При мне у двух парней отобрали бутылки с алкоголем, они уже открытые у них были. Как можно в храм пьяным приходить», - возмущается ростовчанка Наталья Матвеева.
Прихожанка собора Алена, которая попросила не называть ее фамилии, добавила, что во время службы ее отвлекал запах перегара от стоявшего позади мужчины.
По словам Натальи, молодые люди, у которых отобрали алкоголь, вели себя шумно и не сразу захотели оставить бутылки на пропускном пункте.
Ранее RostovGazeta писала о том, как ростовчанам спастись от новогоднего похмелья.