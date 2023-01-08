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Жители в Ростове-на-Дону попросили ввести ограничения в кинотеатрах

Сегодня, 14:01
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону выступили за введение запретов на пронос еды в кинотеатры, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Все началось с публикации местного жителя об оставленном мусоре в кинотеатре после просмотра фильма. Он показал разбросанные по полу остатки пищи. 

Посетитель назвал такое поведение неуважительным к гостям и персоналу. В комментариях пользователи его поддержали. 

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«Давно пора запретить есть в кинотеатрах. Приходишь фильм посмотреть, а тут все чавкают, шелестят упаковками, как будто поесть больше негде», — возмутились ростовчане.

«А если случайно просыпал, надо носить пылесос с собой? Не продавайте попкорн и не пускайте в зал с едой и напитками тогда», — прозвучало в комментариях.

«Билеты стоят как крыло самолета, а комфорт на нуле… Еще и это удовольствие в качестве попкорна в кино отменить… Совсем уже», — высказались горожане. 

Ранее юрист раскрыл, как в кино в Ростове показывают санкционные фильмы.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Запрет#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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