Все началось с публикации местного жителя об оставленном мусоре в кинотеатре после просмотра фильма. Он показал разбросанные по полу остатки пищи.
Посетитель назвал такое поведение неуважительным к гостям и персоналу. В комментариях пользователи его поддержали.
«Давно пора запретить есть в кинотеатрах. Приходишь фильм посмотреть, а тут все чавкают, шелестят упаковками, как будто поесть больше негде», — возмутились ростовчане.
«А если случайно просыпал, надо носить пылесос с собой? Не продавайте попкорн и не пускайте в зал с едой и напитками тогда», — прозвучало в комментариях.
«Билеты стоят как крыло самолета, а комфорт на нуле… Еще и это удовольствие в качестве попкорна в кино отменить… Совсем уже», — высказались горожане.
Ранее юрист раскрыл, как в кино в Ростове показывают санкционные фильмы.