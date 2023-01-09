В Интернете разместили видео, на котором показан небольшой, но громкий взрыв. После этого появилось облако дыма.
Автор утверждает, что неизвестные якобы пытались взорвать газовую трубу. Это заметила женщина и стала кричать.
Пользователи в комментариях предположили, что люди просто взорвали петарду. Они призвали остальных успокоиться.
Часть ростовчан написала, что они в детстве часто использовали пиротехнику. Официальной информации о случившемся не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее в Ростове новогодний салют случайно попал в припаркованные машины.