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Устроившие взрыв в районе газовой трубы перепугали жителей в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестные что-то взорвали в районе газовой трубы на Темернике, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

В Интернете разместили видео, на котором показан небольшой, но громкий взрыв. После этого появилось облако дыма.

Автор утверждает, что неизвестные якобы пытались взорвать газовую трубу. Это заметила женщина и стала кричать.

Устроившие взрыв в районе газовой трубы перепугали жителей в Ростове-на-Дону
Видео: vk.com/etorostovnadonu
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Пользователи в комментариях предположили, что люди просто взорвали петарду. Они призвали остальных успокоиться. 

Часть ростовчан написала, что они в детстве часто использовали пиротехнику. Официальной информации о случившемся не поступало, сейчас она уточняется. 

Ранее в Ростове новогодний салют случайно попал в припаркованные машины. 

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