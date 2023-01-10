Морозная и прохладная погода сохранятся в Ростовской области до четверга, 12 января. Дневная температура в этот день составит от -6 до -11 градусов, ночью похолодает до -13. На юге области вероятно потепление до нуля градусов.
Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова уточнила 161.pу, что в начале второй декады января температура воздуха будет подниматься выше нуля. В третью декаду месяца может похолодать до -7 — -9 градусов. Также ближе к концу января вероятны снегопады. Однако количество осадков будет в пределах нормы.
Напомним, фуры начали застревать на дорогах в Ростове-на-Дону из-за гололеда.