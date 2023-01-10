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Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала о скором потеплении

Сегодня, 07:00
Фото: rostov-gorod.ru
Начальник Ростовского гидрометцентра рассказала о скором потеплении
Мороз и холод не покинут Ростовской области, как минимум до четверга, заверила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
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Погода

Морозная и прохладная погода сохранятся в Ростовской области до четверга, 12 января. Дневная температура в этот день составит от -6 до -11 градусов, ночью похолодает до -13. На юге области вероятно потепление до нуля градусов.

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Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова уточнила 161.pу, что в начале второй декады января температура воздуха будет подниматься выше нуля. В третью декаду месяца может похолодать до -7 — -9 градусов. Также ближе к концу января вероятны снегопады. Однако количество осадков будет в пределах нормы.

Напомним, фуры начали застревать на дорогах в Ростове-на-Дону из-за гололеда.

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#Виктория Прутковская#Погода#Новости#Ростовская область#Прогноз погоды
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