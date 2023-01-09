Постепенное потепление начнется с четверга, 12 января. В этот день в Ростове будет пасмурно. Температура воздуха днем поднимется до нуля, а ночью — лишь до -2. С пятницы, 13 января, погода станет плюсовой. Днем в среднем температура составит около +2 градусов, а ночью — +1. Вместе с тем, до конца недели будет пасмурно, хотя осадков не ожидается.