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Синоптики рассказали, когда Ростов покинут морозы

Сегодня, 06:32
Фото: Maarten Takens/CC BY SA/flickr.com
Когда Ростов покинут адские морозы
Плюсовая погода ожидается в Ростове уже в конце этой недели, заверили синоптики.
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Погода

С 7 января Ростов скован сильными морозами и снегом. Средняя температура воздуха днем составляет -10 градусов, ночью столбики термометров опускаются и до -14. На улицах города наблюдается сильнейшая наледь, из-за выпавшего снега в уборке улиц задействовали уже более 170 спецмашин. Ростовские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности.

В понедельник, 9 января, холод не уйдет из Ростова. Днем температура воздуха зафиксируется в районе -8 градусов, а ночью — -12. Небо будет ясным. Скорость ветра четыре метра в секунду. Во вторник температура воздуха останется в том же диапазоне. Однако небо заволокут тучи. В среду, 11 января, столбики термометров опустятся до -6. Небо останется облачным, с прояснениями.

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Постепенное потепление начнется с четверга, 12 января. В этот день в Ростове будет пасмурно. Температура воздуха днем поднимется до нуля, а ночью — лишь до -2. С пятницы, 13 января, погода станет плюсовой. Днем в среднем температура составит около +2 градусов, а ночью — +1. Вместе с тем, до конца недели будет пасмурно, хотя осадков не ожидается.

Ранее метеорологи составили подробный прогноз погоды на январь для ростовчан.

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