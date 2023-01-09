С 7 января Ростов скован сильными морозами и снегом. Средняя температура воздуха днем составляет -10 градусов, ночью столбики термометров опускаются и до -14. На улицах города наблюдается сильнейшая наледь, из-за выпавшего снега в уборке улиц задействовали уже более 170 спецмашин. Ростовские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности.
В понедельник, 9 января, холод не уйдет из Ростова. Днем температура воздуха зафиксируется в районе -8 градусов, а ночью — -12. Небо будет ясным. Скорость ветра четыре метра в секунду. Во вторник температура воздуха останется в том же диапазоне. Однако небо заволокут тучи. В среду, 11 января, столбики термометров опустятся до -6. Небо останется облачным, с прояснениями.
Постепенное потепление начнется с четверга, 12 января. В этот день в Ростове будет пасмурно. Температура воздуха днем поднимется до нуля, а ночью — лишь до -2. С пятницы, 13 января, погода станет плюсовой. Днем в среднем температура составит около +2 градусов, а ночью — +1. Вместе с тем, до конца недели будет пасмурно, хотя осадков не ожидается.
Ранее метеорологи составили подробный прогноз погоды на январь для ростовчан.