1605 правонарушений были связаны с посягательством на дестабилизацию в экономическом секторе. 114 из них — преступления против государственной службы. Еще 12 — посредничество во взяточничестве. Также в 2022 году в Ростове пресечено 104 факта дачи взятки и 40 фактов ее получения.