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В 2022 году в Ростове выявили 40 фактов получения взятки

Сегодня, 08:14
Фото: kurgan.sledcom.ru
В 2022 году в Ростове выявили 40 фактов получения взятки
Порядка 40 случаев получения взятки выявили в Ростове в 2022 году, рассказала глава МВД в Ростове Сергей Шпак.

Начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Шпак подвел итоги 2022 года в области защиты правопорядка. Он доложил, что в ушедшем году число преступлений незначительно увеличилось.

1605 правонарушений были связаны с посягательством на дестабилизацию в экономическом секторе. 114 из них — преступления против государственной службы. Еще 12  — посредничество во взяточничестве. Также в 2022 году в Ростове пресечено 104 факта дачи взятки и 40 фактов ее получения.

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Шпак заверил, что полиция продолжит в новом году предотвращать правонарушения.

Также начальник управления МВД по Ростову доложил, что в 2022 году в городе задержали двух педофилов.

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