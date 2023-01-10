Начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Шпак подвел итоги 2022 года в области защиты правопорядка. Он доложил, что в ушедшем году число преступлений незначительно увеличилось.
1605 правонарушений были связаны с посягательством на дестабилизацию в экономическом секторе. 114 из них — преступления против государственной службы. Еще 12 — посредничество во взяточничестве. Также в 2022 году в Ростове пресечено 104 факта дачи взятки и 40 фактов ее получения.
Шпак заверил, что полиция продолжит в новом году предотвращать правонарушения.
Также начальник управления МВД по Ростову доложил, что в 2022 году в городе задержали двух педофилов.