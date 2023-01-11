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Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте специальной военной операции

Сегодня, 10:28
Фото: mil.ru
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте специальной военной операции
Руководитель Донецкой народной республики в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что занятие российскими войсками городов Соледар и Артемовск даст возможность дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.

Чиновник сказал, что это, по его мнению, переломный момент. И сейчас процесс освобождение всей Донецкой народной республики может пойти в более высоком темпе. 

Пушилин отметил, что после того, как войска России возьмут под полный контроль Артемовск, Северск и Соледар, то линия фронта ВСУ будет разрушена. 

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Также он не забыл упомянуть об успехах российский военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка, где бои ведутся уже на окраинах поселка и где силы украинских войск тоже на исходе. 

Ранее RostovGazeta писала, что вооруженные силы Российской Федерации уничтожили HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР у границ Ростовской области

 

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