Чиновник сказал, что это, по его мнению, переломный момент. И сейчас процесс освобождение всей Донецкой народной республики может пойти в более высоком темпе.
Пушилин отметил, что после того, как войска России возьмут под полный контроль Артемовск, Северск и Соледар, то линия фронта ВСУ будет разрушена.
Также он не забыл упомянуть об успехах российский военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка, где бои ведутся уже на окраинах поселка и где силы украинских войск тоже на исходе.
Ранее RostovGazeta писала, что вооруженные силы Российской Федерации уничтожили HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР у границ Ростовской области