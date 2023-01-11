Чиновник сказал, что это, по его мнению, переломный момент. И сейчас процесс освобождение всей Донецкой народной республики может пойти в более высоком темпе.

Пушилин отметил, что после того, как войска России возьмут под полный контроль Артемовск, Северск и Соледар, то линия фронта ВСУ будет разрушена.