«Луганскгаз» на своей официальной странице в социальных сетях сообщил, что на магистральном газопроводе в населенном городе Лутугино на юге ЛНР случился взрыв, после чего начался крупный пожар. Населенный пункт находится в 50 километрах от административной границы Ростовской области.