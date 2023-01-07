В сообщении утверждается, что в данный момент без газа находится около 13 тысяч абонентов, а службы Лутугинского района уже справились с огнем.
Как пишет РБК, в администрации муниципального образования Луганской Народной республики рассказали, что до окончания ремонтных работ жителям пострадавшего города полностью отключат газ, а его подачу восстановят только после ремонта магистрального газопровода.
О причинах взрыва пока что официально не сообщается, ведется расследование.
Ранее RostovGazeta писала, что в бою в ЛНР погиб 20-летний житель Таганрога Никита Золотовский.