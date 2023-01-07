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У границы Ростовской области в ЛНР взорвался магистральной газопровод

Сегодня, 18:36
Фото: 1MI
«Луганскгаз» на своей официальной странице в социальных сетях сообщил, что на магистральном газопроводе в населенном городе Лутугино на юге ЛНР случился взрыв, после чего начался крупный пожар. Населенный пункт находится в 50 километрах от административной границы Ростовской области.

В сообщении утверждается, что в данный момент без газа находится около 13 тысяч абонентов, а службы Лутугинского района уже справились с огнем. 

Как пишет РБК, в администрации муниципального образования Луганской Народной республики рассказали, что до окончания ремонтных работ жителям пострадавшего города полностью отключат газ, а его подачу восстановят только после ремонта магистрального газопровода.

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О причинах взрыва пока что официально не сообщается, ведется расследование. 

Ранее RostovGazeta писала, что в бою в ЛНР погиб 20-летний житель Таганрога Никита Золотовский. 

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