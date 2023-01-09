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Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 12:51
Фото: donland.ru
Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 году
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможности новой волны частичной мобилизации в Ростовской области и других субъектах Российской Федерации, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Недавно по Telegram-каналам вновь прокатилась волна сообщений и предположений о продолжении частичной мобилизации в Ростовской области и других субъектах Российской Федерации в 2023 году. 

Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал население меньше доверять Telegram-каналам, добавив, что власти, в том числе президент России, не раз высказывали свою позицию о возобновлении призыва военнослужащих запаса на службу.

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«Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — добавил Дмитрий Песков. 

Ранее стало известно, что в Ростовскую область вернулись свыше 250 ошибочно мобилизованных граждан.

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