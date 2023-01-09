Недавно по Telegram-каналам вновь прокатилась волна сообщений и предположений о продолжении частичной мобилизации в Ростовской области и других субъектах Российской Федерации в 2023 году.
Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал население меньше доверять Telegram-каналам, добавив, что власти, в том числе президент России, не раз высказывали свою позицию о возобновлении призыва военнослужащих запаса на службу.
«Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — добавил Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область вернулись свыше 250 ошибочно мобилизованных граждан.