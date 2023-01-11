Мужчина являлся бизнесменом и сдавал в аренду дом, в котором находилась газовая водогрейная колонка. Она знал, что ее нельзя использовать, но это его не остановило.
В марте заселились два постояльца и воспользовались колонкой. Но из-за нарушений стал скапливаться угарный газ, уровень которого достиг опасных отметок.
В результате гости скончались, после чего возбудили уголовное дело. Теперь Ленинский райсуд Ростова приговорил бизнесмена к трем годам заключения условно.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской области студентка-ветеринар умерла, надышавшись газом для горелки.