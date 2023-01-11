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Собственнику квартиры в Ростове-на-Дону дали условный срок за смерть двух жильцов

Сегодня, 15:16
Фото: Henna/CC BY SA/wiki
Собственнику квартиры в Ростове-на-Дону дали условный срок за смерть двух жильцов
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, по вине которого погибли два человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Мужчина являлся бизнесменом и сдавал в аренду дом, в котором находилась газовая водогрейная колонка. Она знал, что ее нельзя использовать, но это его не остановило. 

В марте заселились два постояльца и воспользовались колонкой. Но из-за нарушений стал скапливаться угарный газ, уровень которого достиг опасных отметок. 

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В результате гости скончались, после чего возбудили уголовное дело. Теперь Ленинский райсуд Ростова приговорил бизнесмена к трем годам заключения условно. 

Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее в Ростовской области студентка-ветеринар умерла, надышавшись газом для горелки.

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