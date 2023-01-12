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Неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником

Сегодня, 14:39
Фото: ryazan.sledcom.ru
Неизвестный звонил ростовским полицейским и представлялся сбежавшим срочником
Неизвестный целые сутки названивали в различные отделы полиции, в том числе Ростове-на-Дону, представляясь дезертиром, пишет Telegram-канал «Осторожно новости».

По информации канала, мужчина представлялся 33-летним Дмитрием Афониным. Он обзванивал полицейских из Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мужчина говорил, что сбежал из части с оружием и якобы собирается устроить взрывы. Однако информации о сбежавших срочниках не появлялось», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что номер звонившего зарегистрирован в Тульской области. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, сейчас эти сведения уточняются. 

Ранее военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии. 

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