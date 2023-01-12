По информации канала, мужчина представлялся 33-летним Дмитрием Афониным. Он обзванивал полицейских из Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга.
«Мужчина говорил, что сбежал из части с оружием и якобы собирается устроить взрывы. Однако информации о сбежавших срочниках не появлялось», — сказано в сообщении.
Отмечается, что номер звонившего зарегистрирован в Тульской области. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, сейчас эти сведения уточняются.
Ранее военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии.