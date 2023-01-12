Алексей Логвиненко сообщил, что в этом году город постарается найти хотя бы часть финансирования, несмотря на то, что сейчас приоритетом для Ростова стало строительство и ремонт школ с детскими садами. По словам главы администрации, решение вопроса о строительстве и ремонте социальных объектов стоит городу миллиарды рублей, однако положение в части районов критическое, а потому откладывать решение проблемы на потом — просто невозможно.