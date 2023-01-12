Глава администрации Ростова сообщил, что бюджет города на 2023 год не предусматривает расходы на реконструкцию парка имени Горького, однако власти собираются предпринять попытку и найти хотя бы часть финансирования.
Хотя проект реконструкции парка получил положительное заключение экспертной организации больше года назад, смета расходов на реконструкцию парка постоянно меняется. Совсем недавно сообщалось, что на реализацию проекта потребуется более 600 миллионов рублей, но стоимость продолжила расти из-за чего работы пришлось перенести на 2023 год.
Алексей Логвиненко сообщил, что в этом году город постарается найти хотя бы часть финансирования, несмотря на то, что сейчас приоритетом для Ростова стало строительство и ремонт школ с детскими садами. По словам главы администрации, решение вопроса о строительстве и ремонте социальных объектов стоит городу миллиарды рублей, однако положение в части районов критическое, а потому откладывать решение проблемы на потом — просто невозможно.
Тем временем, уже сейчас сообщается, что по последним оценкам стоимость реконструкции парка обойдется в 700 миллионов рублей.