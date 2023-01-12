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В Ростовской области вырастили более двух тонн австралийских раков в 2022 году

Сегодня, 12:25
Фото: Tulane Public Relations/CC BY SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области вырастили более двух тонн австралийских раков в 2022 году
В Ростовской области приступили к производству австралийских красноклешневых раков, об этом сообщила глава управления развития рыбохозяйственного комплекса минсельхозпрода региона Татьяна Жуменко.

Портал «Дон24»  сообщил, что за 2022 год в Ростовской области удалось вырастить более двух тонн австралийских красноклешневых раков.  По словам Татьяны Жуменко, производство наладили на территории Волгодонского района, где ракообразных выращивают, начиная с этапа икринки и заканчивая его превращением в готовый к употреблению продукт. 

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Глава управления уточнила, что австралийский вид имеет серьезное преимущество перед местными раками, поскольку его тело содержит вдвое больше мяса. Кроме того, в Азовском районе наладили производство стерляди, белуги и осетра,  объем произведенной рыбы за 2022 год составил 62 тонны. 

Ранее стало известно, что у донских раков выявили кишечную палочку.

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