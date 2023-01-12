Портал «Дон24» сообщил, что за 2022 год в Ростовской области удалось вырастить более двух тонн австралийских красноклешневых раков. По словам Татьяны Жуменко, производство наладили на территории Волгодонского района, где ракообразных выращивают, начиная с этапа икринки и заканчивая его превращением в готовый к употреблению продукт.