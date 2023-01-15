Родные Овлашенко рассказали СМИ, что он получил повестку 26 сентября и 3 октября отправился в ДНР. В субботу, 14 января, стало известно, что мужчина погиб под ударом снаряда. У военнослужащего осталась пятилетняя дочь от первого брака. Прощание с погибшим проведут в храме на улице 50 лет Октября.