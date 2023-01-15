Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В воскресенье, 15 января, издание «Батайск Город» опубликовало сообщение о похоронах одного из военнослужащих, погибших в зоне СВО.
По словам близких погибшего, 30-летний Иван Овлашенко получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи, когда попал под обстрел вместе с сослуживцами. Факт гибели батайчанина якобы подтвердили изданию в военном комиссариате.
Родные Овлашенко рассказали СМИ, что он получил повестку 26 сентября и 3 октября отправился в ДНР. В субботу, 14 января, стало известно, что мужчина погиб под ударом снаряда. У военнослужащего осталась пятилетняя дочь от первого брака. Прощание с погибшим проведут в храме на улице 50 лет Октября.
Сообщаем, что информация о гибели военнослужащего пока не получила официального подтверждения со стороны представителей власти или Минобороны Российской Федерации.
Напомним, в конце декабря сообщили о гибели еще трех военнослужащих из Ростовской области.