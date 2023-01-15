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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Уроженец Батайска Иван Овлашенко погиб под обстрелом в зоне СВО 10 января

Сегодня, 10:13
Фото: vk.com/my_bataysk
В Ростовской области сообщили о вероятной гибели одного из военнослужащих — жителя Батайска Ивана Овлашенко, принимавшего участие в спецоперации на Украине.

В воскресенье, 15 января, издание «Батайск Город» опубликовало сообщение о похоронах одного из военнослужащих, погибших в зоне СВО. 

По словам близких погибшего, 30-летний Иван Овлашенко получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи, когда попал под обстрел вместе с сослуживцами. Факт гибели батайчанина якобы подтвердили изданию в военном комиссариате. 

Родные Овлашенко рассказали СМИ, что он получил повестку 26 сентября и 3 октября отправился в ДНР.  В субботу, 14 января, стало известно, что мужчина погиб под ударом снаряда. У военнослужащего осталась пятилетняя дочь от первого брака. Прощание с погибшим проведут в храме на улице 50 лет Октября.  

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Сообщаем, что информация о гибели военнослужащего пока не получила официального подтверждения со стороны представителей власти или Минобороны Российской Федерации. 

Напомним, в конце декабря сообщили о гибели еще трех военнослужащих из Ростовской области. 

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