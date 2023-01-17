Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Пушилин рассказал, что вопрос цен будет урегулирован. По его словам, правительство прорабатывает мониторинг цен и будет вникать в этот вопрос глубже. Планируется рассматривать стоимость не только «борщевого набора», но и более расширенный набор продуктов, в том числе детские товары.
«Задача — сделать так, чтобы было не дороже, чем в Ростовской области», — заявил глава региона.
Он добавил, что сейчас не время для торговых сетей иметь дополнительные прибыли. Пушилин отметил, что решить проблемы с ценами нужно в ближайшее время.
Пользователи в соцсетях начали волноваться, что стоимость продуктов снова вырастет.
До этого ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон.