Пушилин рассказал, что вопрос цен будет урегулирован. По его словам, правительство прорабатывает мониторинг цен и будет вникать в этот вопрос глубже. Планируется рассматривать стоимость не только «борщевого набора», но и более расширенный набор продуктов, в том числе детские товары.