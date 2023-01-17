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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области

Сегодня, 05:38
Фото: 1mi
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе необходимо сделать цены не выше, чем в Ростовской области, сообщил он в видеообращении.

Пушилин рассказал, что вопрос цен будет урегулирован. По его словам, правительство прорабатывает мониторинг цен и будет вникать в этот вопрос глубже. Планируется рассматривать стоимость не только «борщевого набора», но и более расширенный набор продуктов, в том числе детские товары.

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«Задача — сделать так, чтобы было не дороже, чем в Ростовской области», — заявил глава региона.

Он добавил, что сейчас не время для торговых сетей иметь дополнительные прибыли. Пушилин отметил, что решить проблемы с ценами нужно в ближайшее время.

Пользователи в соцсетях начали волноваться, что стоимость продуктов снова вырастет.

До этого ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон.

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