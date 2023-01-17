Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В первой половине января в Ростовской области зафиксирован резкий перепад температур. Если в начале месяца столбики термометров опускались до -20 градусов, то уже ближе к середине января они подскочили до +2 градусов.
Климатолог Александр Иошпа рассказал «Кoмсомольской правдe», что такие смены температур достаточно редки являются одними из самых резких за всю историю наблюдений.
Также перепад мог негативно сказаться на здоровье метеозависимых граждан. Дело в том, что с резким приходом холодов увеличивается давление воздуха. Это, в свою очередь, негативно влияет на самочувствие людей с сердечными заболеваниями и гипертонией.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области потеплеет до +10 градусов с 18 января. Осадков при этом не прогнозируется, хотя погода останется облачной.