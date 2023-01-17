rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Климатолог Иошпа назвал перепад температур в январе в Ростовской области историческим

Сегодня, 07:34
Фото: rostov-gorod.ru
Климатолог Иошпа назвал нынешний перепад температур в Ростовской области историческим
Перепад температур, зафиксированный в Ростовской области в январе, является одним из самых резких в истории наблюдений, рассказал климатолог Александр Иошпа.
Сюжет
Погода

В первой половине января в Ростовской области зафиксирован резкий перепад температур. Если в начале месяца столбики термометров опускались до -20 градусов, то уже ближе к середине января они подскочили до +2 градусов.

Климатолог Александр Иошпа рассказал «Кoмсомольской правдe», что такие смены температур достаточно редки являются одними из самых резких за всю историю наблюдений.

Какая погода будет в Ростове-на-Дону на Крещение 19 января
Узнать подробнее

Также перепад мог негативно сказаться на здоровье метеозависимых граждан. Дело в том, что с резким приходом холодов увеличивается давление воздуха. Это, в свою очередь, негативно влияет на самочувствие людей с сердечными заболеваниями и гипертонией.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области потеплеет до +10 градусов с 18 января. Осадков при этом не прогнозируется, хотя погода останется облачной.

Читайте также:
Вильфанд рассказал об опасной погоде в некоторых регионах РФСиноптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в январеВ Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
#Погода#Новости#Ростовская область#Прогноз погоды#Здоровье#Виктория Прутковская
Подпишитесь
СК возбудил уголовное дело из-за гибели трех ростовчан при крушении самолета в Непале
Сегодня, 06:33
«Чхать мы хотели»: ростовчане собираются игнорировать новые правила выгула собак
Сегодня, 06:35
Шесть человек пострадали в тройной аварии в Ростове у «Мегамага» вечером 16 января
Сегодня, 06:44
Пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:06
«Выживали благодаря реке»: как ростовчане ловили рыбу в Дону сто лет назад
Сегодня, 06:32
Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области
Сегодня, 05:38