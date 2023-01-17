Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
По словам местной жительницы, в салоне прошел настоящий дождь. Причиной стали отверстия в конструкции транспорта.
«На повороте к ЦГБ на меня вылилось где-то литра полтора ледяной воды, не совсем первой свежести. Я оказалась с ног до головы мокрая — куртка, платье, полные сапоги», — написала ростовчанка.
Она добавила, что пожаловалась водителю, но тот ей нахамил. Пассажирка попросила транспортную компанию принять меры.
«Люк замуровали, чтобы пассажиры не лезли открывать и закрывать, дырок насверлили, а что там с уплотнением и закрыта ли крышка люка, всем все равно», — написали пользователи в комментариях.
Они добавили, что предъявлять претензии нужно не водителю.
Ранее ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах.