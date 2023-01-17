rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Ростовчане заявили о прошедшем в салоне автобуса № 1 «дожде» днем 16 января

Сегодня, 04:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в салоне автобуса № 1 пассажиров поливало водой, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По словам местной жительницы, в салоне прошел настоящий дождь. Причиной стали отверстия в конструкции транспорта.

«На повороте к ЦГБ на меня вылилось где-то литра полтора ледяной воды, не совсем первой свежести. Я оказалась с ног до головы мокрая — куртка, платье, полные сапоги», — написала ростовчанка.

Ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах
Узнать подробнее

Она добавила, что пожаловалась водителю, но тот ей нахамил. Пассажирка попросила транспортную компанию принять меры.

«Люк замуровали, чтобы пассажиры не лезли открывать и закрывать, дырок насверлили, а что там с уплотнением и закрыта ли крышка люка, всем все равно», — написали пользователи в комментариях.

Они добавили, что предъявлять претензии нужно не водителю.

Ранее ростовчане назвали новой фобией бездомного с туберкулезом, разъезжающего в автобусах.

Читайте также:
Военный эксперт Безсонов пожаловался, что в СДЭКе Ростова не приняли бронежилетНа кишащий тараканами супермаркет пожаловались жители в Ростове-на-Дону днем 7 январяРостовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
СК возбудил уголовное дело из-за гибели трех ростовчан при крушении самолета в Непале
Сегодня, 06:33
«Чхать мы хотели»: ростовчане собираются игнорировать новые правила выгула собак
Сегодня, 06:35
Шесть человек пострадали в тройной аварии в Ростове у «Мегамага» вечером 16 января
Сегодня, 06:44
Пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:06
«Выживали благодаря реке»: как ростовчане ловили рыбу в Дону сто лет назад
Сегодня, 06:32
Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области
Сегодня, 05:38