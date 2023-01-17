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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Власти в Ростовской области сообщили, когда все мобилизованные смогут вернуться домой

Сегодня, 13:08
Фото: Минобороны РФ
Власти в Ростовской области сообщили, когда все мобилизованные смогут вернуться домой
Для мобилизованных из Ростовской области есть несколько оснований для увольнения со службы, сообщили в правительстве региона.

У правительства области начали интересоваться на тему возвращения военнослужащих домой. Власти в своем ответе сослались на соответствующий указ президента России.

Основаниями для увольнения со службы являются:

  1. Достижение предельного возраста пребывания на службе;
  2. Признание человека не годным к службе, решение принимает военно-врачебная комиссия;
  3. Если человек совершил преступление и его посадили в тюрьму.
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В зоне спецоперации решение о ротации частей и подразделений принимает командование. Все зависит от оперативной обстановки.

Ранее боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО.

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