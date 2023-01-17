Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
У правительства области начали интересоваться на тему возвращения военнослужащих домой. Власти в своем ответе сослались на соответствующий указ президента России.
Основаниями для увольнения со службы являются:
В зоне спецоперации решение о ротации частей и подразделений принимает командование. Все зависит от оперативной обстановки.
Ранее боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО.