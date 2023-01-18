Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Во время проверки обнаружили 40 сайтов по продаже препаратов, которые должны продлить мужчинам удовольствие. Однако их реализовывали незаконно.
«Для усиления потенции продавали лекарства Виагра и Сиалис. В результате все порталы были заблокированы», — сказано в сообщении.
Местным жителям напомнили, что препараты нужно покупать только в аптеках. Кроме того, следует следует проверять официальную регистрацию лекарства на территории РФ.
Ранее сенатор от Ростовской области Рукавишникова заявила об ужесточении наказания для фармацевтов за безрецептурную продажу лекарств. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.