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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Потенцию мужчин в Ростовской области спасли от непроверенных таблеток

Сегодня, 10:23
Фото: stockvault
Потенцию мужчин в Ростовской области спасли от непроверенных таблеток

Около 40 сайтов по продаже Виагры закрыли в Ростовской области

В Ростовской области закрыли 40 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства для усиления потенции, сообщает региональный Росздравнадзор.

Во время проверки обнаружили 40 сайтов по продаже препаратов, которые должны продлить мужчинам удовольствие. Однако их реализовывали незаконно.

«Для усиления потенции продавали лекарства Виагра и Сиалис. В результате все порталы были заблокированы», — сказано в сообщении.

Местным жителям напомнили, что препараты нужно покупать только в аптеках. Кроме того, следует следует проверять официальную регистрацию лекарства на территории РФ. 

Ранее сенатор от Ростовской области Рукавишникова заявила об ужесточении наказания для фармацевтов за безрецептурную продажу лекарств. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

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