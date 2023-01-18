Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, решение принял Ленинский районный суд.
«Следствие утверждает, что фигурант передал данные прослушки своему знакомому. В отношении последнего правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. Ранее Telegram-каналы писали, что арестованному 49 лет.