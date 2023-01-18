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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Ростове подтвердили задержание подполковника по подозрению в разглашении гостайны

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
В Ростове подтвердили арест подполковника по подозрению в разглашении гостайны
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, заключили под стражу подполковника по подозрению в разглашении гостайны.

Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, решение принял Ленинский районный суд.

«Следствие утверждает, что фигурант передал данные прослушки своему знакомому. В отношении последнего правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. Ранее Telegram-каналы писали, что арестованному 49 лет. 

Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.  До этого RostovGazeta составила топ самых громких арестов и преступлений за 2022 год.

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