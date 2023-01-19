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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Без вести пропавшую беременную Ирину Кривулю заметили на камерах наблюдения в Ростове

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Без вести пропавшую беременную Ирину Кривулю увидели на камерах наблюдения в Ростове

Пропавшая в Ростове беременная 46-летняя Ирина Кривуля попала на камеру наблюдения

Камеры наблюдения запечатлели без вести пропавшую беременную Ирину Кривулю в Ростове, пишут СМИ.

В Ростове продолжаются поиски без вести пропавшей 46-летней Ирины Кривули. Женщина находится на девятом месяце беременности. 16 января она вышла домой из дома и не вернулась. На связь с близкими женщина также не выходит.

Ирина Кривуля
Фото: Родственники
Дочь рассказала странные подробности исчезновения беременной мамы в Ростове
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Без вести пропавшую беременную Ирину Кривулю увидели на камерах наблюдения в Ростове

В распоряжении Donday оказалась запись с уличных камер наблюдения. Когда именно сделана запись, не уточняется. Однако на ней запечатлена Ирина, спокойно прогуливающаяся по городу.

Напомним, поисками женщины занимаются полиция и волонтеры. Ростовчанам рассказали отличительные признаки Ирины. Ее рост — 175 сантиметров. Также у пропавшей нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в темно-зеленый пуховик, светло-коричневые сапоги и темно-коричневую шапку.

Ранее дочь Ирины Кривули рассказала странные подробности исчезновения беременной мамы.

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