Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Ростове продолжаются поиски без вести пропавшей 46-летней Ирины Кривули. Женщина находится на девятом месяце беременности. 16 января она вышла домой из дома и не вернулась. На связь с близкими женщина также не выходит.
В распоряжении Donday оказалась запись с уличных камер наблюдения. Когда именно сделана запись, не уточняется. Однако на ней запечатлена Ирина, спокойно прогуливающаяся по городу.
Напомним, поисками женщины занимаются полиция и волонтеры. Ростовчанам рассказали отличительные признаки Ирины. Ее рост — 175 сантиметров. Также у пропавшей нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в темно-зеленый пуховик, светло-коричневые сапоги и темно-коричневую шапку.
Ранее дочь Ирины Кривули рассказала странные подробности исчезновения беременной мамы.