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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

«Это неврологическое»: дочь рассказала, как нашлась ее пропавшая в Ростове мама

Сегодня, 17:59
Фото: https://ru.freepik.com/

Дочь рассказала, как нашлась пропавшая беременная ростовчанка Ирина Кривуля

Беременная жительница Ростова Ирина Кривуля нашлась сегодня вечером. Об этом сообщила корреспонденту RostovGazeta ее дочь Алина.

Напомним, что беременная 46-и летняя жительница Ростова Ирина Кривуля ушла из дома 16 января. К вечеру ее мобильный был выключен. О местоположении женщины ничего не было известно. Тревогу забила ее дочь. Четыре дня шли поиски. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 16 января в 20:00 мск Ирина прогуливалась по торговому центру «Горизонт».

Без вести пропавшую беременную Ирину Кривулю заметили на камерах наблюдения в Ростове
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Сегодня вечером беременная женщина нашлась.

«Мама пришла по месту прописки —  в другом городе. Люди нам сразу позвонили и сообщили об этом», — отмечает Алина.

Однако где все это время находилась беременная женщина, родные не знают. По словам дочери, у  мамы потеря памяти и речи.

«Скорее, это неврологическое», — поделилась мыслями Алина.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ирину нашли в 111 километрах от Ростова — в городе Гуково, где живет ее мать.

Потерявшая память беременная ростовчанка была обнаружена в Гуково 19 января
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