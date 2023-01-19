Напомним, что беременная 46-и летняя жительница Ростова Ирина Кривуля ушла из дома 16 января. К вечеру ее мобильный был выключен. О местоположении женщины ничего не было известно. Тревогу забила ее дочь. Четыре дня шли поиски. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 16 января в 20:00 мск Ирина прогуливалась по торговому центру «Горизонт».