Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Напомним, что беременная 46-и летняя жительница Ростова Ирина Кривуля ушла из дома 16 января. К вечеру ее мобильный был выключен. О местоположении женщины ничего не было известно. Тревогу забила ее дочь. Четыре дня шли поиски. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 16 января в 20:00 мск Ирина прогуливалась по торговому центру «Горизонт».
Сегодня вечером беременная женщина нашлась.
«Мама пришла по месту прописки — в другом городе. Люди нам сразу позвонили и сообщили об этом», — отмечает Алина.
Однако где все это время находилась беременная женщина, родные не знают. По словам дочери, у мамы потеря памяти и речи.
«Скорее, это неврологическое», — поделилась мыслями Алина.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ирину нашли в 111 километрах от Ростова — в городе Гуково, где живет ее мать.