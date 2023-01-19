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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Краевед пояснил, как баронесса Черчилль привезла кровати в Ростов в 1945 году

Сегодня, 04:09
Фото: Dutch National Archives/CC0 / wiki
Баронесса Клементина Черчилль в 1945 году привезла в ЦГБ Ростова мебель, инвентарь, медицинские инструменты и кровати. Тогда в городе было много раненых и заболевших, поэтому такая гуманитарная помощь стала хорошим вкладом в медицину Дона, сообщил RostovGazeta краевед Георгий Багдыков.

Краевед рассказывает, что в тот период Второй Мировой войны мы были союзниками Великобритании и США. Поэтому правительство Великобритании сделало столь широкий жест, поставив в ЦГБ Ростова медицинский инвентарь, медицинские инструменты и мебель.

«Я считаю, что такая гуманитарная помощь, которой мы пользовались долгие годы, была совершенно не лишней», - отмечает Георгий Багдыков.

По его словам, привезенным баронессой Черчилль оборудованием, в Ростове пользовались многие десятки лет.

Студенты-медики на лекции в 1950-е
Фото: museum.rostgmu.ru

«В 70-е и начале 80-х годов минувшего столетия, мой отец работал на кафедре общей хирургии в ЦГБ. Он видел этот медицинский инвентарь, опробовал инструменты. А мне во время обучения в Ростовском мединституте в конце 80-х — начале 90-х годов, довелось увидеть лишь мебель — кресла и кровати. Помню, в беседе меж собой, ростовские медики обязательно подчеркивали, что это — кресло «черчирллихи», а это - «черчиллихина» кровать. Медики ЦГБ относились к ней с искренней благодарностью», - рассказывает собеседник.

Однако, как сообщает краевед, в конце 90-х и начале нулевых годов стали появляться совсем иные мнения.

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Статья газеты «Британский союзник», издававшейся Министерством информации Великобритании, о поездке Клементины Черчилль в СССР и Ростов
Фото: rusdоzоr.ru

«Тогда встал вопрос о том, чтобы установить в Ростове памятную доску в честь приезда Клементины Черчилль», - разъясняет эксперт.

Георгий Багдыков стал одним из первых активистов, которые поднимали этот вопрос. Но нашлись и противники установки памятных досок Клементине Черчилль. Свою позицию они объясняли тем, что речь идет об идеологических врагах. 

«А когда мемориальная доска была установлена, бывшие партийные работники, с которыми я был в хороших отношениях, упрекали меня за то, что я выступал в печатных СМИ с поддержкой этой инициативы. Но я категорически не согласен с ними. Считаю, что памятные доски мы ставим любым людям за заслуги, а не за прегрешения. Надо понимать, что святых не бывает. У всех есть свои плюсы и минусы, свои политические интересы. Но когда человек делает что-то доброе для людей, я считаю, это достойно памяти», - делится мнением краевед.

Установленные в Ростове памятные доски Клементине Черчилль можно увидеть до сих пор.

«Одна из них — в поликлинике № 10 на большой Садовой, в здании, где останавливалась баронесса. Это здание было более-менее сохранившимся после бомбежек ВОВ. И самое главное, что там работал водопровод. Это было очень важно — как принимали высокопоставленного гостя», - подчеркивает Багдыков.

Фото: poli10.ru

Спикер разъясняет, что к Клементине Черчилль на Дону было проявлено максимальное уважение. И она это оценила. Несмотря на начавшуюся «холодную войну», у истоков которой, в том числе, стоял ее муж, Клементина тепло отзывалась о приеме в СССР.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2016 году Ростове открыли мемориальную доску Клементине Черчилль с QR кодом. 

В Ростове открыли мемориальную доску Клементине Черчилль с QR кодом
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