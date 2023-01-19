«А когда мемориальная доска была установлена, бывшие партийные работники, с которыми я был в хороших отношениях, упрекали меня за то, что я выступал в печатных СМИ с поддержкой этой инициативы. Но я категорически не согласен с ними. Считаю, что памятные доски мы ставим любым людям за заслуги, а не за прегрешения. Надо понимать, что святых не бывает. У всех есть свои плюсы и минусы, свои политические интересы. Но когда человек делает что-то доброе для людей, я считаю, это достойно памяти», - делится мнением краевед.